Les vacances de Pina Loches HangArt Marseille 4e Arrondissement, mercredi 24 avril 2024.

Retrouvez Lucile Schlieper, solo de clown, sur la scène du Hangart le 24 avril, spectacle jeune public.Enfants

Ce solo de clown s’est construit autour de l’envie de Lucile d’utiliser les codes de la féminité et de les détourner grâce au clown et à la gestuelle. Inspiré des univers de Jacques Tati et des années 1950, ce spectacle revendique une esthétique léchée, très cinématographique et joue des codes et références d’une époque éminemment marquée par le début des congés payés et de l’après-guerre.



Créé et interprété par Lucile Schlieper

Dès 4 ans .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 14:30:00

fin : 2024-04-24

HangArt 106 Boulevard Françoise Duparc

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

