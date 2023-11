Un Conte d’Automne, Tournée ESPACE CULTUREL BORIS VIAN, 24 avril 2024, LES ULIS.

Un Conte d’Automne, Tournée ESPACE CULTUREL BORIS VIAN. Un spectacle à la date du 2024-04-24 à 15:00 (2023-12-13 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

THEATRE DE CORBEIL-ESSONNES (L-R-2022-002996) PRESENTE : ce spectacle. Inspiré des personnages de Totoche de Catharina Valckx, Un conte d’automne se présente comme un conte d’apprentissage. Sur le chemin vers la vie d’adulte, on se dit qu’apprendre et désapprendre vont main dans la main.La fable se déroule de nos jours, en périphérie d’une grande ville. Une jeune fille quitte sa famille déterminée à vivre sa vie telle qu’elle l’entend. Elle pose son baluchon et déplie sa tente. C’est l’automne, la nuit tombe déjà plus vite que la veille et voilà que notre héroïne fait la connaissance d’une plus grande qu’elle. Parce qu’elle n’est pas de sa famille, parce qu’elle n’est pas de son monde, elles vont devoir s’apprivoiser. C’est l’histoire de la naissance d’une amitié. Il s’agit ici de trouver sa place et de savoir s’affirmer dans son identité, qu’elle soit celle d’un souriceau ou d’une jeune fille d’aujourd’hui, avec une mise en scène pleine d’humour, de douceur et beaucoup de fantaisie !Jeune public à partir de 6 ansDurée : 45 minDe Julien FiseraÀ partir des personnages de Totoche de Catharina ValckxAdaptation et mise en scène Julien Fi?eraAvec Myriam Fichter et Xaverine LefebvreProduction Compagnie Espace communCoproduction Les Bords de Scènes – Grand-Orly Seine Bièvre ; Centre culturel Houdremont – La Courneuve ; Théâtre Brétigny – Scène conventionnée d’intérêt national arts & humanités ; Scène nationale de l’Essonne Agora-Desnos ; Théâtre de Corbeil-Essonnes ; Espace Marcel Carné de St-Michel-sur-Orge ; Amin Théâtre – Le TAG; Espace culturel Boris Vian des UlisAccueil en résidence Centre culturel Houdremont – La Courneuve ; Le Silo au Mérévillois ; Amin Théâtre – Le TAG ; Scène nationale de l’Essonne Agora-Desnos ; Théâtre de Corbeil-EssonnesSoutiens Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France ; Région Île-de-France ; Conseil départemental de l’Essonne ; Dispositif de création jeune public multi-partenariale en Essonne ; Fonds d’Insertion pour Jeunes Comédiens.nes de l’ESAD-PSPBBAvec la participation artistique du Jeune Théâtre NationalAccès personnes à mobilité réduite : 01 69 22 56 19 Un Conte d’Automne Un Conte d’Automne



ESPACE CULTUREL BORIS VIAN LES ULIS ESPLANADE DE LA RÉPUBLIQUE Essonne

17.0

EUR17.0.

