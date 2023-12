Vignes Vins Rando (Saumur-Vienne 86120) Les Trois-Moutiers, 4 décembre 2023, Les Trois-Moutiers.

Les Trois-Moutiers,Vienne

Vignes Vins Randos en Val de Loire, ce sont des balades savoureuses au cœur du vignoble de la Vallée de la Loire à parcourir en famille, entre amis ou en solo. En compagnie des vignerons, venus partager leur passion et leur savoir-faire, vous profitez des magnifiques paysages de vignes…découvrez les secrets d’élaboration de ses vins hauts en couleur.

Dans une ambiance conviviale et chaleureuses, pédagogie, détente et gourmandise sont au rendez-vous, pour une expérience humaine et sensorielle unique.

Réservation obligatoire : https://vvr-valdeloire.fr/inscription-rando.html..

2024-08-31 fin : 2024-08-31 16:00:00. .

Les Trois-Moutiers 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Vignes Vins Randos en Val de Loire are tasty walks in the heart of the Loire Valley vineyards, to be enjoyed with family, friends or on your own. In the company of winegrowers who have come to share their passion and know-how, you can enjoy the magnificent vineyard landscapes and discover the secrets behind the production of these colorful wines.

In a warm and friendly atmosphere, learn, relax and enjoy, for a unique human and sensory experience.

Reservations required: https://vvr-valdeloire.fr/inscription-rando.html.

Vignes Vins Randos en Val de Loire es una gama de sabrosos paseos en el corazón de los viñedos del Valle del Loira, para familias, amigos y particulares. En compañía de viticultores que han venido a compartir su pasión y su saber hacer, podrá disfrutar de los magníficos paisajes de viñedos y descubrir los secretos de la elaboración de estos vinos llenos de color.

En un ambiente cálido y acogedor, aprenderá, se relajará y disfrutará de una experiencia humana y sensorial única.

Imprescindible reservar: https://vvr-valdeloire.fr/inscription-rando.html.

Vignes Vins Randos en Val de Loire sind köstliche Spaziergänge im Herzen der Weinberge des Loiretals, die Sie mit der Familie, mit Freunden oder allein unternehmen können. In Begleitung der Winzer, die ihre Leidenschaft und ihr Know-how mit Ihnen teilen, genießen Sie die herrlichen Weinlandschaften und entdecken die Geheimnisse der Herstellung dieser farbenfrohen Weine.

In einer freundlichen und herzlichen Atmosphäre werden Pädagogik, Entspannung und Gaumenfreuden zu einer einzigartigen menschlichen und sensorischen Erfahrung.

Reservierung erforderlich: https://vvr-valdeloire.fr/inscription-rando.html.

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme du Pays Loudunais