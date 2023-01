LES TRÉTEAUX JUBAUDOIS : TOC TOC Cholet Cholet Catégories d’Évènement: Cholet

LES TRÉTEAUX JUBAUDOIS : TOC TOC
25 mars 2023
9 rue Saint Melaine Théâtre Interlude
Cholet
Maine-et-Loire

2023-03-25 – 2023-03-25

Théâtre Interlude 9 rue Saint Melaine

Cholet

Maine-et-Loire EUR 12 Les Tréteaux Jubaudois jouent « Toc Toc », une pièce de Laurent Baffie, au profit de l’Association LIBAMI +33 6 07 63 17 86 http://www.libami.org/ Théâtre Interlude 9 rue Saint Melaine Cholet

