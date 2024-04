Les trésors et les secrets cachés de l’ancien Domaine du Roy Pau, mercredi 17 avril 2024.

Partons explorer l’incroyable richesse de l’ancien domaine du Roy.De la Haute Plante à la Basse Plante en passant par le Parc du Château, les douves et les parterres du Roy ; si du domaine, il ne reste presque plus rien, Caroline a bien des secrets à vous révéler sur cette promenade inédite et passionnante concoctée pour ce joli mois de mai. Une promenade qu’on pourrait intituler Points de Vues & Curiosités cachés .

Le lieu de RDV sera communiqué à l’inscription. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 14:00:00

fin : 2024-04-17

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

