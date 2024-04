Les trésors de la Seine en kayak au coucher du soleil Belbeuf, jeudi 18 juillet 2024.

Les trésors de la Seine en kayak au coucher du soleil Belbeuf Seine-Maritime

Partez à la découverte de la Seine et de ses trésors le temps d’une balade en kayak !

Au cours de votre promenade sur l’eau, Hugo, votre accompagnateur, partagera avec vous les secrets du fleuve et de la vallée. Vous aurez ainsi la chance de contempler les falaises bordant le fleuve, ses îles, la faune environnante sans oublier une épave et une chapelle troglodyte au coucher du

soleil !

Sur réservation.

Public à partir de 8 ans.

Nombre de participants: de 6 à 16 pers.

Matériel fourni: kayak, pagaie et gilet

de sauvetage.

Matériel à prévoir: chaussures fermées obligatoires, vêtements chauds, coupe-vent, crème solaire, chapeau, eau (en fonction du temps).

Pré-requis savoir nager (signature d’une attestation) et savoir pagayer.

Cette prestation est labellisé Balades et Randos Nautiques de Seine-Maritime. La garantie ? En prendre plein la vue à chacune de vos escapades ! Aux côtés d’un accompagnateur professionnel et passionné, les balades proposées sont l’occasion de découvrir le patrimoine naturel de la Seine-Maritime.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18 19:00:00

fin : 2024-07-18 21:30:00

8 Route de Paris

Belbeuf 76240 Seine-Maritime Normandie hugo@pagaiesenseine.fr

L’événement Les trésors de la Seine en kayak au coucher du soleil Belbeuf a été mis à jour le 2024-04-03 par Seine-Maritime Attractivité