Les terres s’emmêlent à Milloux Chaillac, samedi 6 avril 2024.

Les terres s’emmêlent à Milloux Chaillac Indre

Samedi

Dans le cadre des journées européennes des métiers d’art.Familles

Le public découvrira la technique des terres mêlées (nériage) et l’utilisation de la terre rouge locale dans les créations (art de la table et décoration, luminaires) en écho au passé local des tuileries et briqueteries. Le modelage et le moulage seront présentés également.

Sur réservation, atelier de modelage pour toucher l’argile et découvrir ses propriétés dans l’art et l’artisanat. Une salle d’exposition sera installée pour présenter les créations de l’atelier. Le lieu est propice à une balade dans les bouchures alentour pour compléter la visite de l’atelier. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 13:00:00

Lieu-dit Petit Milloux

Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire fabricebequetcreations@gmail.com

L’événement Les terres s’emmêlent à Milloux Chaillac a été mis à jour le 2024-03-15 par Destination Brenne