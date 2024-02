Les Terrasses de l’été Sully-sur-Loire, samedi 24 août 2024.

Les Terrasses de l’été Sully-sur-Loire Loiret

Samedi

– par la Municipalité

Durant les Terrasses de l’été, en fin de journée, les passants déambulent dans le centre-ville devenu piéton en se délectant des mets et de la musique proposés par leurs commerçants ! Les commerçants de débit de boisson, vente de gastronomie et les restaurateurs offrent alors de nombreux choix de menus, plats et de boissons aux passants. Des concerts se déroulent dans la rue. Tables et chaises sont déployées pour l’occasion sur l’espace public. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-24

fin : 2024-08-24

Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire

L’événement Les Terrasses de l’été Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2024-02-01 par OT SULLY-SUR-LOIRE