Les supers pouvoirs des héros du marais de Bonnefont Mayrinhac-Lentour, mercredi 17 avril 2024.

Trucs et astuces des plantes et petites bêtes. La Réserve Naturelle Régionale du marais de Bonnefont, en partenariat avec Les chemins de Colin proposent une découverte de leurs stratégies d’adaptation. Leur objectif assurer leur développement et leur survie, notre objectif percer quelques-uns de leurs supers pouvoirs.

Famille. Sur réservation

7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 15:00:00

fin : 2024-04-17 17:30:00

Marais de Bonnefont

Mayrinhac-Lentour 46500 Lot Occitanie

