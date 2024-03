Les soldats de Jeanne Meung-sur-Loire Meung-sur-loire, samedi 15 juin 2024.

Les soldats de Jeanne 1429 : les soldats de Jeanne d’Arc ont installé leur campement au pied du château de Meung. 15 et 16 juin Meung-sur-Loire Voir http://www.chateau-de-meung.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-15T10:00:00+02:00 – 2024-06-15T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-16T10:00:00+02:00 – 2024-06-16T18:00:00+02:00

Les soldats de Jeanne : 600 ans après son épopée pour la reconquête de la France, Jeanne d’Arc revient à Meung-sur-Loire et ses soldats ont installé leur campement au pied du château de Meung qu’elle a aussi délivré en 1429. Venez découvrir la vie quotidienne des combattants et assister, voire même participer à leur entraînement.

Et ne ratez pas l’arrivée de Jeanne d’Arc à 15h30 !

Meung-sur-Loire rue du pont, Salle Alain Corneau, Meung-sur-loire Meung-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 36 47 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.chateau-de-meung.com »}, {« type »: « email », « value »: « info@chateau-de-meung.com »}]

FMACEN045V50307R

© Château de Meung-sur-Loire