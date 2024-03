Les soirées festives du marché du Castelviel Halle du Castelviel Albi, jeudi 6 juin 2024.

Les soirées festives du marché du Castelviel Plus d’une vingtaine producteurs locaux vont faire goûter leurs spécialités avec des assiettes fermières. Un festival de saveurs mais aussi des ateliers de cuisine, des rencontres et de la musique Jeudi 6 juin, 18h00 Halle du Castelviel Atelier à 18h (réservations 05 63 49 11 25) Assiettes fermières et animations à 19h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-06T18:00:00+02:00 – 2024-06-06T22:30:00+02:00

Fin : 2024-06-06T18:00:00+02:00 – 2024-06-06T22:30:00+02:00

Halle du Castelviel Place du Foirail du Castelviel, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

gourmand soirée