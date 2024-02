Les soirées d’été au Domaine Bohr les Guinguettes Berstett, jeudi 18 juillet 2024.

Une programmation d’enfer pour fêter l’été tous les jeudis de juillet et d’août au Domaine Bohr ! Buvette et restauration sur place, ambiance musicale assurée… Vive l’été chez Bohr à Gimbrett !

Qui dit été, dit profitez des soirées ! Pour cela, le Domaine Bohr vous invite à danser, chanter, manger et boire dans une ambiance plus que conviviale. Restauration et buvette sur place

2 soirée sont au programme :

11 juillet soirée Années 80

18 juillet soirée Mallorca Party

L’ambiance sera assurée par un DJ. Plus d’informations à venir ! 0 EUR.

Début : 2024-07-18 18:00:00

route de Reitwiller

Berstett 67370 Bas-Rhin Grand Est domaine.bohr@gmail.com

