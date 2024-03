Les soirées cluedo : grande enquête nocturne Château de La Bussière La bussiere, mercredi 24 juillet 2024.

Les soirées cluedo : grande enquête nocturne les soirées cluedo 24 juillet – 28 août, les mercredis Château de La Bussière Voir https://www.chateau-de-la-bussiere.com/

Début : 2024-07-24T19:00:00+02:00 – 2024-07-24T22:00:00+02:00

Fin : 2024-08-28T19:00:00+02:00 – 2024-08-28T22:00:00+02:00

4 soirées cluedo les 24 et 31 juillet et 21 et 28 aout: une partie à 19h et une seconde à 20h30.

Grandeur nature historique sous forme d’enquête.

Au milieu de l’année 1944, alors qu’une partie de la France dont le village de La Bussière est occupée par l’Allemagne, une femme est retrouvée morte dans un puits au château de La Bussière. Qui l’a tué, pourquoi et comment ? Le public composé en plusieurs équipes, aura 1h30 pour aller interroger les habitants du château et découvrir qui a commis ce meurtre.

Château de La Bussière 35 Rue du Château, La bussiere La bussiere [{« type »: « phone », « value »: « 09 50 55 63 68 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-de-la-bussiere.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « labussierechateau@gmail.com »}]

