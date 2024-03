Les Soeurs Goudron, Bingo Novela Spectacle Rue Jean Bart Brest, samedi 11 mai 2024.

La chorale des Sœurs Goudron, dirigée par Hélène Morisse, se reforme 10 ans après et organise un loto spectacle caritatif. En effet, le terrible investisseur privé “Sauciflex” a décidé de racheter le Centre de Réadaptation Sociale qui les a vu grandir ! C’est grâce à votre soutien, à votre générosité et surtout à votre argent que le CRS restera libre ! Venez jouer et gagner de magnifiques lots afin de participer à ce combat collectif !

Avec Bingo Novela, Les Sœurs Goudron questionne le rapport à l’Autre, à la différence induite par une pathologie ou un trouble du comportement. L’idée est de montrer d’une certaine manière qu’il est possible d’en rire, mais que cette altérité anormale cache souvent une réalité tragique qu’il faut considérer.

La compagnie Les Sœurs Goudron nait de la rencontre entre six femmes issues de différents milieux artistique. L’une est comédienne/plasticienne, les autres sont chanteuses/comédiennes. Leurs spectacles s’écriront au fil de leurs rencontres, au travers de leurs amitiés et de leurs rires. C’est ensemble qu’elles créent la totalité du premier spectacle qui prend la forme d’une déambulation. On y retrouve les personnalités déjantées des six comédiennes/chanteuses nourrit de leurs multiples sensibilités artistiques tant au niveau de l’écriture et de la mise en scène qu’au niveau musical.

à partir de 6 ans .

