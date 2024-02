Les Sentiers de la Hague La Hague, dimanche 19 mai 2024.

Les Sentiers de la Hague La Hague Manche

Les Sentiers de la Hague remettent le couvert et un nouveau raid de 100km, dans l’un des plus beaux spots du Grand-Ouest LA HAGUE, le bout du monde Normand.

‍♀VTT familiale 20km,

‍♀VTT rando 33 et 44km,

‍♀VTT raid 65, 80 et 100km

Marche et trail 13, 17 et 23 km Balade en bord de Mer chez Jean-François Millet

Gravel 80km, des chemins peu techniques mais que ça monte. A faire en VTT ou en gravel

Route 105km, c’est tout sauf plat

Restauration et buvette sur place.

Limitation à 1500 inscriptions

Contact 06.65.95.58.22

Site web et inscription à venir

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19

fin : 2024-05-19

Gréville-Hague

La Hague 50440 Manche Normandie

L’événement Les Sentiers de la Hague La Hague a été mis à jour le 2024-02-19 par OT Cotentin La Hague