Les semaines de la petite enfance Je signe avec bébé Salle Polyvalente Plogastel-Saint-Germain, samedi 13 avril 2024.

Les bébés sont présents et participent à leur guise. Le Bébé signe permet de communiquer avec bébé avant qu’il ne parle et favorise l’entrée dans l’oralité.

Pour les parents et leurs enfants âgés d’au moins 4 mois.

Inscription au 06 32 07 40 28 (RPE Goyen) au par mail à rpe.goyen@orange.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-13

Salle Polyvalente Rue de Briscoul

Plogastel-Saint-Germain 29710 Finistère Bretagne rpe.goyen@orange.fr

