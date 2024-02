Les semaines de la petite enfance Atelier en mouvement Rue des Ecoles Penmarch, vendredi 12 avril 2024.

Les semaines de la petite enfance Atelier en mouvement Rue des Ecoles Penmarch Finistère

Cet atelier propose un espace ludique dans lequel parents et enfants partageront une expérience artistique et amèneront

de la poésie dans leur quotidien. À travers le mouvement une exploration des différents sens, une culture de l’écoute, de l’imaginaire, pour prendre soin les uns des autres.

Par Rozenn Dubreuil danseuse, pédagogue et éducatrice somatique du mouvement en Body Mind Cente-ring®

Pour les parents et leurs enfants de 1 à 3 ans.

Gratuit. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 09:15:00

fin : 2024-04-12 10:15:00

Rue des Ecoles Accueil de Loisirs

Penmarch 29760 Finistère Bretagne alsh@penmarch.fr

L’événement Les semaines de la petite enfance Atelier en mouvement Penmarch a été mis à jour le 2024-02-21 par OT Destination Pays Bigouden Sud