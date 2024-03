Les secrets du Parc Balzac Angers, France Pays de la Loire Angers, mardi 23 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-23T14:30:00+02:00 – 2024-04-23T16:30:00+02:00

Partez, en famille ou entre amis, à la découverte du parc Balzac, lieu riche d’histoires et de biodiversité. Accompagnés d’un guide de la LPO Anjou et équipés de loupes, suivez les traces, essayez de résoudre les énigmes pour tenter de percer les secrets de cet Espace Naturel Sensible. Mardi 23 Avril DE 14H30 À 17H30 Horloge du Parc Balzac, Angers Tout public, à partir de 8 ans (avec accompagnateur) Gratuit Inscriptions : Office de Tourisme – 02 41 23 50 00 – angers-tourisme.com

