LES SAUVAGES ANGEVINES Angers, 19 mai 2022, Angers.

LES SAUVAGES ANGEVINES La Rosée Sauvage 21, Rue Toussaint Angers

2022-05-19 – 2022-05-19 La Rosée Sauvage 21, Rue Toussaint

Angers Maine-et-Loire

Animatrice Nature en Anjou Bleu, Amélie Boursier accompagne les adultes et les enfants, les groupes et les individuels dans la découverte des plantes sauvages.

Pour éveiller ou réveiller le besoin de végétal qui sommeille en chacun de nous. Activer sa curiosité végétale est un premier pas vers le cheminement de la connaissance du très vaste règne végétal pour aller vers sa protection et son respect.

L’univers des plantes est riche de rencontres, de découvertes et d’émerveillements! Créons du lien ensemble, autour de nos sauvageonnes végétales.

Déambulation à la rencontre des “Sauvages Angevines”, reconnaissance des plantes sauvages urbaines, dégustation de biscuits aux plantes sauvages.

Infos pratiques:

Réservation obligatoire: cliquez ici.

lappelduvegetal@gmail.com +33 6 21 16 52 77

La Rosée Sauvage 21, Rue Toussaint Angers

