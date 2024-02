Les Samedis de l’Orgue Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains, samedi 3 août 2024.

Les Samedis de l’Orgue Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

À 11h, « mise en bouche » présentation de l’orgue et introduction aux œuvres proposées.

À 17h concert à la Basilique St Pierre.

Programme

Samedi 4 mai, Jean-Claude Raupp avec la participation des Ambrosiniens.

Orgue et plain-chant alterné.

Le chant grégorien dans la musique d’orgue du XVIe au XVIIIe siècle en Italie et en Allemagne.

Organisé par les Amis de l’orgue de Luxeuil-les-Bains

Samedi 1er juin, Antonio Garcia.

Louis-Nicolas Clérambault, Abraham van den Kerkhoven, Dietrich Buxtehude, Louis Marchand.

Organisé par Culture 70.

Samedi 6 juillet, Constance Taillard.

Versailles Westminster.

Georg Friedrich Händel, Henry Purcell, Louis Couperin, Guillaume-Nicolas Nivers, Nicolas Lebègue .

Organisé par les Amis de l’orgue de Luxeuil-les-Bains.

Samedi 3 août, Charlotte et Marie Dumas.

Viennoiseries.

Wolfgang Amadeus Mozart et Franz Schubert.

Organisé par Culture 70 / Musique et Mémoire.

Samedi 7 septembre, Matthieu Boutineau.

Avec fraîcheur et tendresse…

De Pierre Attaingnant à Jehan Alain.

Organisé par Culture 70.

Gratuit.

Informations au 03 84 40 06 41. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-03 17:00:00

fin : 2024-08-03 19:00:00

Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Les Samedis de l’Orgue Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2024-02-02 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD