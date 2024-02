Les rendez-vous terrasse Mellac, vendredi 19 juillet 2024.

Les rendez-vous terrasse Mellac Finistère

Les rendez-vous terrasse, la petite parenthèse musicale du vendredi soir !

Et si vous profitiez de ces quatre vendredis d’été pour vous installer en terrasse et prendre l’apéro à Kernault ? Une belle occasion de découvrir des artistes et de se poser.

Au programme, des artistes en scène, chanteur et musicien en solo ou en duo qui partagent en toute simplicité leur répertoire et leur univers. Ces concerts gratuits proposent de découvrir le café de Kernault, autrement, à l’heure de l’apéro !parenthèse au Manoir de Kernault. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-19 19:00:00

fin : 2024-07-19

Manoir de Kernault

Mellac 29300 Finistère Bretagne manoir.kernault@cdp29.fr

