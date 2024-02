Les Rendez-vous gourmands à Charolles Charolles, mercredi 3 avril 2024.

Durant ces quelques jours (03 au 07 avril 2024), les restaurateurs et commerçants / artisans des métiers de bouche ouvrent leurs portes afin de faire découvrir les coulisses de leur métier et partager un moment d’exception avec les convives. Se dérouleront les rendez-vous chez chacun de nos commerçants (confection de pains, viennoiseries, chocolats, dégustations de thés, vins, cocktails, fromages…, immersion au cœur d’une boucherie Charollaise, de restaurants…). Se tiendra également des déjeuners et dîners à thème dans les restaurants de Charolles avec des menus spéciaux pour l’occasion, ainsi que des dîners à 4 mains avec différents Chefs de renom à la Maison Doucet.

Cette initiative du chef Frédéric Doucet a débuté par l’idée d’organiser un nouveau dîner à 4 mains avec un Chef, puis de le faire tous les soirs de la semaine avec des Chefs différents. L’idée a pris de l’ampleur en voulant inclure les commerçants artisans des métiers de bouche de Charolles pour que cette semaine soit dans un esprit collectif. .

