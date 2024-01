Les rendez-vous du Moncel : Complot à l’Abbaye Pontpoint, samedi 20 avril 2024.

Serez-vous à la hauteur ? Entrez dans l’Histoire, déjouez le complot et sauvez la reine.

Jeu type escape game se déroulant dans les salles et le parc de l’abbaye.

Sur réservation, tarif exceptionnel : 17 Euros par personne, paiement à la réservation, CGV de groupes s’appliquant, min 2 pers, max 7 pers. Renseignements et inscriptions : abbayedumoncel@clubduvieuxmanoir.fr17 .

5 Rue du Moncel

Pontpoint 60700 Oise Hauts-de-France abbayedumoncel@clubduvieuxmanoir.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:30:00

fin : 2024-04-20 12:00:00



