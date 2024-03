Les rendez-vous des patrimoines Le trinquet Beaumont Trinquet Beaumont Pau, dimanche 5 mai 2024.

RDV devant le trinquet

Le jeu de Paume, le plus ancien sport de raquettes du monde qui a donné naissance au tennis, est intimement lié à l’histoire de Pau, non seulement parce que Henri IV était un fervent pratiquant et parce que les Anglais en villégiature à Pau sont à l’origine de la création de l’actuel jeu de Paume en 1887.

En partenariat avec l’association du Jeu de Paume de Navarre

Durée 1h30 4 4 EUR.

Début : 2024-05-05 15:00:00

Trinquet Beaumont Allée Alfred de Musset

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

