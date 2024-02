Les rendez-vous d’automne Sorties nature, rencontres, spectacle Manoir de Kernault Mellac, dimanche 6 octobre 2024.

Les rendez-vous d’automne Sorties nature, rencontres, spectacle Manoir de Kernault Mellac Finistère

SORTIES NATURE RENCONTRES SPECTACLE MARCHÉ DE PRODUCTEURS

Les Rendez-vous d’automne, un programme nature à la carte !

Une journée pour mettre la nature à l’honneur où se mêlent les approches naturaliste, artistique, et même gustative ! Un programme à composer en fonction de vos envies.

Vous êtes plutôt ateliers ? Sorties nature ? Marché de producteurs ? Spectacle ? Ou bien tout cela à la fois ? Chaussez vos bottes et rendez-vous au Manoir de Kernault, on vous réserve des surprises !

> Programme à venir .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-06 10:00:00

fin : 2024-10-06 18:00:00

Manoir de Kernault Cht de Kernault

Mellac 29300 Finistère Bretagne manoir.kernault@cdp29.fr

