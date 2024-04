Les rencontres PRIF Soutien Emploi Service Roubaix, mercredi 24 avril 2024.

Les rencontres PRIF Rencontres Formation Emploi Mercredi 24 avril, 14h00 Soutien Emploi Service sur inscription

Les rencontres PRIF

Vous avez une projet ? ON EN PARLE !

Des questions sur :

Votre orientation ?

Une formation ?

Les métiers qui recrutent ?

Le financement d’une formation ?

…

Nous sommes là pour y répondre !

– Au programme de la rencontre :

Présentation du Proch’Info Formation, ses missions et ses ateliers.

Actualités de la formation :

– les nouveaux dispositifs et les prochaines ouvertures de formation

– Présentation de la MiE et de ses actions.

MERCREDI 24 AVRIL | 14h-16h

SES – Soutien Emploi Service

128, ter Grande Rue – Roubaix

Pour vous inscrire, c’est ici :

RV mercredi 24 avril, 14h – 16h, : Soutien Emploi Service, 128 ter Grande Rue, Roubaix

Soutien Emploi Service 128 ter Grande Rue , 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « prochinfoformation@mie-roubaix.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.mie-roubaix.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 59 30 66 00 »}]

formation Emploi

MIE