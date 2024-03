Les rencontres du Parvis Beata UMUBYEYI MAIRESSE av Louis Sallenave Pau, jeudi 18 avril 2024.

BEATA UMUBYEYI MAIRESSE

Le convoi (Flammarion)

Le 18 juin 1994, quelques semaines avant la fin du génocide des Tutsi au Rwanda, Beata Umubyeyi Mairesse, alors âgée de 15 ans, et sa mère ont eu la vie sauve grâce à un convoi humanitaire suisse. L’opération de sauvetage était officiellement réservée à des enfants de moins de 12 ans, mais elles ont pu fuir cachées au fond d’un camion. Plus de quinze ans après les faits, Beata Umubyeyi Mairesse entre en contact avec l’équipe de la BBC qui a filmé et photographié le convoi. Commence alors une enquête acharnée (entre le Rwanda, le Royaume-Uni, la Suisse, la France, le Canada et l’Afrique du Sud) pour tenter de recomposer les événements auprès des témoins encore vivants: journalistes, humanitaires, rescapés. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 18:00:00

fin : 2024-04-18

av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

