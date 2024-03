LES RENCONTRES DE L’ESPRIT CRITIQUE Centre de Congrès Diagora Labège, samedi 27 avril 2024.

LES RENCONTRES DE L’ESPRIT CRITIQUE « L’esprit critique ce n’est pas tout critiquer ni douter de tout.

C’est un travail permanent sur soi-même pour éviter de confondre le doute et le soupçon. Et cela s’entraîne dès le plus jeune âge » 27 et 28 avril Centre de Congrès Diagora Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T09:00:00+02:00 – 2024-04-27T20:00:00+02:00

Fin : 2024-04-28T09:00:00+02:00 – 2024-04-28T20:00:00+02:00

Explorer la Pensée Critique dans un Monde en Mutation…

Dans une société en manque de repères traversant des crises multiples, les citoyens ne savent plus qui croire, quoi croire, pourquoi croire…

Nous observons aujourd’hui une défiance tous azimuts envers les scientifiques, les soignants, les journalistes, ou les politiques.

L’urgence n’est pas seulement de soulever des questions, mais aussi de donner des réponses, et d’apprendre à penser par soi-même et avec les autres, de savoir se forger une opinion et d’aiguiser son esprit critique… et éviter la paranoïa.

Les objectifs du REC :

❓ Réfléchir aux enjeux et aux défis de l’esprit critique dans le contexte social actuel marqué par la crise sanitaire, les tensions politiques, les controverses scientifiques, les mutations numériques et les enjeux d’information, de confiance et de citoyenneté en :

Proposant une programmation de qualité pour les adultes ET les jeunes publics (activités et animations dès 8 ans et programmation spécifique jeune public à partir de 12 ans)

‍ Réunissant des universitaires, des vulgarisateurs scientifiques, youtubeurs des associations et acteurs de terrain pour débattre des meilleures réponses à tout type de désinformation ou idées reçues

Offrant des contenus théoriques (tables rondes, conférences) & pratiques (animations, ateliers) et cette année un lieu entier dédié au débat et à l’argumentation

Présentant une dimension culturelle complémentaire au travers de spectacles vivants inédits en lien avec la pensée critique.

Installant une collaboration sur le long terme avec les collectivités autour de thématiques larges (science, santé, technologie, citoyenneté, éducation aux médias) au travers de leurs politiques éducatives.

➡️ En somme : promouvoir la pensée critique, le scepticisme scientifique et la capacité à mettre en doute raisonnable les informations qui nous parviennent, ainsi que nos certitudes et façon de faire. De 7 à 77 ans.

Soutien Institutionnel et Engagement Communautaire

Depuis sa première édition, les REC sont soutenues par le Sicoval, le Département de Haute-Garonne, la région Occitanie, le ministère de la Culture et Milan Jeunesse.

Cette année, de nombreux autres partenaires ont rejoins l’aventure (Milan jeunesse, le Point, l’Express, Debatology, etc.)

En encourageant le dialogue, la réflexion et l’action, cet événement contribue à renforcer les fondements d’une communauté éclairée et engagée.

#Diagora est ravis d’être le lieu choisi pour ces échanges de qualité !

Centre de Congrès Diagora 150 rue Pierre-Gilles de Gennes, 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie 0561399339 https://diagora-congres.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://rec-toulouse.fr/ »}] Le Centre de Congrès et d’exposition Diagora est un lieu de travail et de rencontres pouvant accueillir de multiples événements professionnels et grand-public !