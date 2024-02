Les Réincarnations du Père Ubu Gravures de Georges Rouault Musée Pierre Merlier Escolives-Sainte-Camille, samedi 6 avril 2024.

A travers 21 gravures de 1928 des « Réincarnations du Père Ubu » de Georges Rouault réalisées à la demande d’Ambroise Vollard, son marchand pour illustrer son texte, le Musée Pierre Merlier vous offre une plongée profonde dans l’univers expressif de cet immense artiste au travers d’ une oeuvre intense entre tragédie et spiritualité. Rouault travaille dès 1916 sur Les Réincarnations du Père Ubu et termine ses gravures en 1928. Le livre paraitra en 1932. Rouault nous montre le tricheur, la bêtise milliardaire. Pour lui, le mal « ce n’est pas tellement le vice sordide et détesté, c’est de s’accommoder aisément de la misère physique et morale des autres, et même d’en prendre avantage pour se rendre grâce à soi-même. »

Des sculptures bois de Pierre Merlier « Ubu Roi » en hommage à Alfred Jarry y seront associées ainsi que différentes animations. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 11:00:00

fin : 2024-07-01 18:30:00

Musée Pierre Merlier Moulin du Saulce

Escolives-Sainte-Camille 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté secretariat@museepierremerlier.fr

