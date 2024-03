Les RDV Restauration (Découverte des métiers, formations, et emploi) de la Mission Locale au Salon Destination Marne Le Capitole Châlons-en-Champagne, dimanche 17 mars 2024.

Les RDV Restauration (Découverte des métiers, formations, et emploi) de la Mission Locale au Salon Destination Marne Semaine des métiers du tourisme Dimanche 17 mars, 10h00 Le Capitole

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-17T10:00:00+01:00 – 2024-03-17T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-17T10:00:00+01:00 – 2024-03-17T18:00:00+01:00

Les RDV Restauration de la Mission Locale

Découverte des métiers, formations, et emploi

Sur l’espace Destination Emploi Formation au sein du salon Destination Marne, la Mission Locale de l’arrondissement de Châlons-en-Champagne proposera aux jeunes et aux demandeurs d’emploi de :

Découvrir les métiers de la restauration

Vous informer sur l’offre de formations sur la Marne des différents partenaires présents et les conditions pour y accéder,

des différents partenaires présents et les conditions pour y accéder, Vous conseiller sur vos projets professionnels ,

, Vous renseigner sur les mesures d’accompagnement à l’emploi

Rencontrer des employeurs de la Marne ,

, Vous mettre en relation avec des offres d’emplois (« bar à job »)

(« bar à job ») Des animations métiers, formations, emploi

La Mission Locale sera également présente pour répondre aux besoins des professionnels :

Accompagner et répondre aux besoins des professionnels (formation,),

Favoriser les échanges avec les entreprises (dont les OPCO) à travers l’organisation de tables rondes entre jeunes et entreprises : conseils et recrutement.

Accès sur inscription auprès de la Mission Locale 03.26.68.54.02 contact@ml-chalons.fr

Le Capitole 68 avenue du Président Roosevelt 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@ml-chalons.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0326685402 »}, {« type »: « link », « value »: « http://ml-chalons.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@ml-chalons.fr »}]

Emploi Formation