LES RDV DANSÉS DE L’ÉCHANGEUR AVEC Sylvain Riejou Château-Thierry, lundi 24 juin 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-24 19:00:00

fin : 2024-06-24 20:30:00

Cette année, L’échangeur – CDCN vous propose de venir découvrir par la pratique l’univers artistique des chorégraphes accueilli·e·s.

6 lundis soirs dans l’année

19h-20h30 l 5 € par atelier

à L’échangeur – CDCN – 53 rue Paul Doucet Château-Thierry

Rendez-vous lundi 24 juin à 19h pour danser avec Bérénice Legrand.

L’artiste :

Après trois années de recherche en résidence à L’L (Bruxelles), et la création de plusieurs vidéos de danse en auto-production, Sylvain Riéjou s’engage en 2017 sur une première création au plateau, le solo: Mieux vaut partir d’un cliché que d’y arriver.

Son travail interroge les processus de création et les déconstruit à vue, dans des mises en scènes ludiques de ses questionnements intimes.

En 2018, il fonde l’association Cliché, implantée à Sablé-sur-Sarthe et conventionnée avec la DRAC des Pays de la Loire à partir de 2022.

Sylvain Riéjou est soutenu par Danse dense (Pantin) jusqu’en 2021 et artiste associé au Triangle – Plateau pour la danse (Rennes) de 2021 à 2023.

53 Rue Paul Doucet

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France



