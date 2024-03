Les RDV Création d’entreprise / activité de la Mission Locale au Salon Destination Marne Le Capitole Châlons-en-Champagne, lundi 18 mars 2024.

Les RDV Création d’entreprise / activité de la Mission Locale au Salon Destination Marne Semaine des métiers du tourisme Lundi 18 mars, 10h00 Le Capitole

Les RDV Creation d’entreprise / activité de la Mission Locale

Sur l’espace Destination Emploi Formation au sein du salon Destination Marne, la Mission Locale de l’arrondissement de Châlons-en-Champagne proposera aux jeunes et aux demandeurs d’emploi de :

T’informer sur la CREATION d’ENTREPRISE / ACTIVITE sur la Marne avec les différents partenaires présents et les conditions pour y accéder,

avec les différents partenaires présents et les conditions pour y accéder, Vous conseiller sur vos projets professionnels ,

, Vous renseigner sur les mesures d’accompagnement à l’emploi

La Mission Locale sera également présente pour répondre aux besoins des professionnels :

Accompagner et répondre aux besoins des professionnels (formation,),

Favoriser les échanges avec les entreprises (dont les OPCO) à travers l’organisation de tables rondes entre jeunes et entreprises : conseils et recrutement.

Accès sur inscription auprès de la Mission Locale 03.26.68.54.02 contact@ml-chalons.fr

Le Capitole 68 avenue du Président Roosevelt 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

