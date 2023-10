Age of content Les Quinconces Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe Age of content Les Quinconces Le Mans, 2 avril 2024, Le Mans. Age of content 2 et 3 avril 2024 Les Quinconces Dans un décor monumental, seize interprètes convoqueront les imaginaires du cinéma d’action, de la comédie musicale, de la plate-forme numérique et du gaming en open world pour explorer les identités virtuelles et les réalités plurielles qui hantent de plus en plus notre monde connecté… Les Quinconces 4 Place des Jacobins, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 50 21 50 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@quinconces-espal.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-02T20:00:00+02:00 – 2024-04-02T21:15:00+02:00

2024-04-02T20:00:00+02:00 – 2024-04-02T21:15:00+02:00

2024-04-03T19:00:00+02:00 – 2024-04-03T20:15:00+02:00

(La)Horde Danse
Blandine Soulage

