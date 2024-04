LES QUATRE JOURS DE SCARRON Maison de Scarron Le Mans, jeudi 18 avril 2024.

LES QUATRE JOURS DE SCARRON Maison de Scarron Le Mans Sarthe

Bric à brac traditionnel de la paroisse.

Merci de donner bibelots, livres, meubles que nous viendrons chercher si vous le désirez afin de partager cette œuvre commune et de participer au budget de la paroisse (les 4 Jours représentant 10 % des recettes)

Horaires d’ouverture mercredi de 16h à 19h, jeudi, vendredi, et samedi de 10h à 12h et 15h à 18h30, dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18

fin : 2024-04-21

Maison de Scarron 1, Place Saint-Michel

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

L’événement LES QUATRE JOURS DE SCARRON Le Mans a été mis à jour le 2024-04-09 par eSPRIT Pays de la Loire