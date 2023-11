TRACKDAY Festival Les Puids Saint-Avit-de-Tardes, 13 juillet 2024, Saint-Avit-de-Tardes.

Saint-Avit-de-Tardes,Creuse

Le Carole Moto Club a le plaisir de vous annoncer le premier Track Day Festival

Avec la présence de Axelle Robert, une figure respectée dans le monde de la moto en France. Après plusieurs saisons exceptionnelles en compétition moto, Axelle est devenue la championne de France en catégorie 600 cc, inscrivant ainsi son nom dans le panthéon des pilotes talentueux. Ne manquez pas cette opportunité unique de la rencontrer et d’apprendre d’elle lors de son atelier.

SAMEDI

L’effervescence sera à son comble pour accueillir le Track Day Festival, l’événement incontournable des passionnés de moto. La ville d’Aubusson se métamorphose en un véritable paradis pour les motards, réunissant des amateurs et des experts venus des quatre coins du pays.

DIMANCHE

En piste au circuit du Mas du Clos !

Pilotes aguerris ou débutants vous allez participer à ce roulage sur un circuit mythique de plus de 3 km.

2024-07-13 fin : 2024-07-14 . EUR.

Les Puids

Saint-Avit-de-Tardes 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The Carole Moto Club is pleased to announce its first Track Day Festival

With the presence of Axelle Robert, a respected figure in the French motorcycle world. After several exceptional seasons in motorcycle racing, Axelle became the French champion in the 600 cc class, inscribing her name in the pantheon of talented riders. Don’t miss this unique opportunity to meet and learn from her at her workshop.

SATURDAY

The Track Day Festival, the must-attend event for motorcycle enthusiasts, will be in full swing. The town of Aubusson is transformed into a biker’s paradise, bringing together amateurs and experts from all over the country.

SUNDAY

On track at the Mas du Clos circuit!

Whether you’re a seasoned rider or a beginner, you’ll take part in this ride on a legendary circuit over 3 km long

El Carole Moto Club se complace en anunciar su primer Festival Track Day

Con la presencia de Axelle Robert, una figura respetada en el mundo del motociclismo en Francia. Tras varias temporadas excepcionales en el motociclismo, Axelle se proclamó campeona de Francia en la categoría de 600cc, añadiendo su nombre al panteón de pilotos con talento. No te pierdas esta oportunidad única de conocerla y aprender de ella en su taller.

SÁBADO

El Track Day Festival, la cita ineludible de los apasionados de las motos, estará en su apogeo. La ciudad de Aubusson se transforma en un auténtico paraíso motero que reúne a aficionados y expertos de todo el país.

DOMINGO

En pista en el circuito del Mas du Clos

Tanto si es un piloto experimentado como un principiante, rodará en un circuito legendario de más de 3 km

Der Carole Moto Club freut sich, Ihnen das erste Track Day Festival anzukündigen

Mit der Anwesenheit von Axelle Robert, einer respektierten Figur in der französischen Motorradwelt. Nach mehreren außergewöhnlichen Saisons im Motorradrennsport wurde Axelle französische Meisterin in der 600-ccm-Klasse und schrieb ihren Namen in das Pantheon der talentierten Fahrer ein. Verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit, sie bei ihrem Workshop zu treffen und von ihr zu lernen.

SAMSTAG

Die Aufregung wird ihren Höhepunkt erreichen, um das Track Day Festival zu empfangen, das unumgängliche Ereignis für Motorradfans. Die Stadt Aubusson verwandelt sich in ein wahres Paradies für Motorradfahrer, in dem Amateure und Experten aus dem ganzen Land zusammenkommen.

SONNTAG

Auf die Piste auf der Rennstrecke Mas du Clos!

Erfahrene Fahrer oder Anfänger nehmen an diesem Rollout auf einer legendären, über 3 km langen Rennstrecke teil

Mise à jour le 2023-11-03 par OT Aubusson-Felletin