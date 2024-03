Les P´tits Kili Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing, mercredi 17 avril 2024.

Les P´tits Kili Une (demi) heure du conte pour les tout-petits. Des mots, des images, des couleurs… La découverte des livres et de la littérature dès le plus jeune âge. Mercredi 17 avril, 10h30 Médiathèque Andrée Chedid Gratuit, sur réservation. Pour les enfants de 0 à 3 ans et les adultes qui les accompagnent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-17T10:30:00+02:00 – 2024-04-17T11:00:00+02:00

Fin : 2024-04-17T10:30:00+02:00 – 2024-04-17T11:00:00+02:00

Ouverture des réservations le 2 avril.

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheque.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

