Les p’tits ateliers du printemps La peinture au sel Saline royale Arc-et-Senans, mercredi 17 avril 2024.

Les p’tits ateliers du printemps La peinture au sel Saline royale Arc-et-Senans Doubs

Une nouvelle saison prend place à la Saline royale ! L’exposition permanente Histoires de sel , l’exposition temporaire A l’affût photographie de Vincent Munier et les jardins ont inspiré une nouvelle programmation d’ateliers familles pour ce printemps. Nos médiatrices auront plaisir à vous retrouver et à partager ces moments de découverte ludiques et participatifs.

Mercredi 17, vendredi 19, mardi 23 et jeudi 25 avril

La peinture au sel Cet atelier vous fera découvrir, en créant votre carte postale, les surprenants effets du sel sur la peinture aquarelle.

Informations pratiques

Horaires 14h, 14h30, 15h, 15h30 (créneaux de 30 min)

Tarif Gratuit après acquittement du droit d’entrée

Accès tout public à partir de 4 ans

Conditions les enfants doivent être accompagnés obligatoirement d’un adulte sur l’activité

Renseignements et réservations (conseillé) 03.81.54.45.45 ou billetterie@salineroyale.com dans la limite des places disponibles EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 14:00:00

fin : 2024-04-25 15:30:00

Saline royale D17

Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté billetterie@salineroyale.com

L’événement Les p’tits ateliers du printemps La peinture au sel Arc-et-Senans a été mis à jour le 2024-02-15 par COORDINATION DOUBS