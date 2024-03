LES P’TITES GRAINES DE PHOTOGRAPHE Aniane, mardi 16 avril 2024.

LES P’TITES GRAINES DE PHOTOGRAPHE Aniane Hérault

Jouer et créer autour de la photographie !

Mélanger les arts plastiques et la photographie, libérer sa créativité et son imagination dans un cadre inspirant. L’ancienne abbaye d’Aniane est depuis plusieurs années un lieu prisé par les photographes.

Entre activité manuelle et prise de vue, les ateliers ISO permettent de découvrir les toutes premières bases de la photographie grâce à une approche ludique et originale.

Appareils photos fournis, mais vous pouvez amener votre propre appareil photo numérique. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16

fin : 2024-04-16

50 Boulevard Félix Giraud

Aniane 34150 Hérault Occitanie

