Les promenades nature du musée Musée archéologique de Civaux Civaux, vendredi 19 avril 2024.

Le musée de Civaux propose une promenade de découverte de la faune et la flore de Civaux à destination des familles. Une occasion idéale pour découvrir les richesses de mère nature !

Le musée archéologique de Civaux propose une promenade de découverte de la faune et la flore de Civaux à destination des familles. Une occasion idéale pour découvrir les richesses de mère Nature ! Balade sur les sentiers des hauteurs de Civaux.

Durée 2 h. Prévoir chaussures de marche et, si possible, des jumelles. .

Début : 2024-04-19 15:00:00

fin : 2024-04-19 17:00:00

Musée archéologique de Civaux 30 place de Gomelange

Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine musee.civaux@orange.fr

L’événement Les promenades nature du musée Civaux a été mis à jour le 2024-03-15 par ACAP