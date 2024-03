Les Printanières de Santenay Santenay, dimanche 21 avril 2024.

Les Printanières de Santenay Santenay Côte-d’Or

« Les Printanières de Santenay », artisanat d’art, marché gourmand et animation musicale dimanche 21 avril 2024 de 10h à 18h sur la Place du Jet d’eau de Santenay.

Des artisans d’art et des métiers de bouche seront invités à proposer leurs créations et nous régaler de leurs produits.

La thématique est le travail artisanal autour des arts de la table (décoration de table, linge de table, vaisselle, coutellerie, verres…) ou toute autre réalisation utilisant ou détournant les contenants (bouteilles, morceaux de tonneaux…)

Animation musicale avec le groupe « Riverboat Stomper Dixieband ». .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 10:00:00

fin : 2024-04-21 18:00:00

Place du Jet d’eau

Santenay 21590 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté santenay@beaune-tourisme.fr

L’événement Les Printanières de Santenay Santenay a été mis à jour le 2024-03-25 par COORDINATION CÔTE-D’OR