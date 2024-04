Les pouvoirs de l’eau guérisseuse Fontaine Saint Jacques Saint-Yaguen, dimanche 23 juin 2024.

Les pouvoirs de l’eau guérisseuse Fontaine Saint Jacques Saint-Yaguen Dimanche 23 juin, 16h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-06-23 16:30

Fin : 2024-06-23 18:00

Marie-Catherine SUDRET Guide Patrimoine de l’Entre Deux Mers vous expliquera les pouvoirs des fontaines. Dimanche 23 juin, 16h30 1

À la fontaine Saint Jacques

Cet évènement fait suite à celui d’Ousse Suzan (proposé par l’OT de Morcenx) depuis le matin à 10 heures.

A partir d’études scientifiques, d’observation de radiesthésistes et géobiologues, de récits traditionnels et de son expérience de guide des croyances et traditions elle abordera les capacités de l’eau de guérison et ses effets sur le corps et le mental, l’influence de l’emplacement de la fontaine et des rites qui y sont pratiqués.

Intervenante : Marie-Catherine SUDRET raconteuse des croyances, passeuse des traditions, guide des lieux sacrés est médiatrice du patrimoine depuis plus de 30 ans et guide du patrimoine depuis 2012

Fontaine Saint Jacques 43.92947,-0.73133 Saint-Yaguen 40400 Landes