Les plantes à parfum au Jardin botanique de l’Université Paris-Saclay Jardin botanique Université Paris-Saclay Orsay, samedi 1 juin 2024.

Les plantes à parfum au Jardin botanique de l’Université Paris-Saclay Partez à la découverte des odeurs et saveurs parmi les collections végétales du Jardin botanique de l’Université Paris-Saclay. Samedi 1 juin, 14h00 Jardin botanique Université Paris-Saclay

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T16:00:00+02:00

Partez à la découverte des odeurs et saveurs parmi les collections végétales du Jardin botanique de l’Université Paris-Saclay.

Durée : 1h30-2h.

Rendez-vous à proximité du bâtiment 302 (rue du chateau).

Jardin botanique Université Paris-Saclay
Rue du Château
91400 Orsay
Orsay 91400
Le Guichet
Essonne Île-de-France
01 69 15 67 32
https://www.universite-paris-saclay.fr/luniversite/les-campus/le-jardin-botanique-de-launay
https://fr-fr.facebook.com/jardinbotaniqueUnivParisSud/
parc-botanique.launay@universite-paris-saclay.fr
Jardin reconnu pour le label « jardins botaniques de France et des pays francophones » : collections végétales et milieux semi-naturels.
Rer B – Station Orsay-Ville

©Service Environnement et Paysages – Université Paris-Saclay