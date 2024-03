Les Pistons d’Or Place de l’église Étroussat, dimanche 14 avril 2024.

Les Pistons d’Or Place de l’église Étroussat Allier

Baptême de voiture sur route fermée à Etroussat 03140 avec exposition sur le stade de foot voiture de sport et de prestige Yougtimers et ancêtre restauration et buvette sur place.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 10:00:00

fin : 2024-04-14 17:00:00

Place de l’église Place de l’église pour les baptêmes ,exposition sur le terrain de foot

Étroussat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes guillaumephilibert@hotmail.fr

L’événement Les Pistons d’Or Étroussat a été mis à jour le 2024-03-07 par Office de tourisme Val de Sioule