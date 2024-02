Les petits secrets de l’huître Port Ostréicole Entrée Quai Lahillon Andernos-les-Bains, mercredi 17 avril 2024.

Les petits secrets de l'huître

Petits et grands, venez vous initier au métier d’ostréiculteur. Direction le port d’Andernos avec au programme découverte des outils ostréicoles et des prédateurs de l’huître, suivi d’un rallye photos et d’une récompense à dévorer

Adaptée aux plus de 6 ans.

Durée 2h. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 14:00:00

fin : 2024-04-17

Port Ostréicole Entrée Quai Lahillon

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine

