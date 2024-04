LES PETITS PIEDS A LA MARAUDE La Maraude Arrout, lundi 12 août 2024.

LES PETITS PIEDS A LA MARAUDE dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 12 – 17 août La Maraude 80 euros par jour – pas de convoyage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-12T10:00:00+02:00 – 2024-08-12T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-17T00:00:00+02:00 – 2024-08-17T16:00:00+02:00

Découvrir un monde de vacances,

en pleine nature, au cœur des Pyrénées,

au fil des saisons.

Nous allons partager avec les enfants la richesse de notre environnement naturel.

Nos activités sont faites de nature, d’histoires, d’épices et de bouts de ficelle :

Cabanes dans les bois, cueillette dans les prés, randonnées, aventures à la découverte des insectes, observations des rapaces, affûts aux blaireaux la vie à la campagne : faire son pain, s’occuper du poulailler, les récoltes au potager, les maraudes sur les sentiers et la confection de conserves, les confitures, les sirops, les tisanes, les glaces, les tartes et les tajines…

Les créations culinaires avec une cuisine pour les enfants

La boulangerie avec notre four à pain

Le papier à recycler, pour re-créer

Les teintures végétales : à partir des plantes et des légumes, comment teindre son tee-shirt

L’imaginaire, l’art et la musique, avec toujours une histoire à vivre d’aventures et de chasse au trésor…

…et le reste encore, que nous inventons ensemble, à chaque séjour

Le lien aux JO 2024

– un séjour de vacances à la maraude est un moment unique de rencontre, où les jeunes vivent une expérience collective forte. Par les valeurs de partage, de rencontres, de coopération, de solidarité, de dépassement de soi (notamment dans le bivouac itinérant), des ponts se font avec l’éthique olympique.

– la flamme olympique : découverte du feu, faire du feu, fabriquer une torche, entrenir le feu allumé, symbolique du feu comme pour paris 2024 : mettre en lumière histoire, patrimoine naturel, créativité, émotions.

– jouer aux JO : avec les tradtionnelles Olympiades comme grand jeu de colo : pour vivre des jeux collectifs, apprendre à être fair play, s’amuser à faire comme. Inventer des sports, des bannières, des rituels, …

Nous voulons offrir aux enfants d’aujourd’hui des vacances qui les construiront pour demain

