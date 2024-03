LES PETITS CHEVAUX, UNE HISTOIRE D’ENFANTS DES LEBENSBORN Archives départementales de la Meuse Bar-le-Duc, vendredi 19 avril 2024.

Vendredi

Lecture théâtralisée de la pièce Les petits chevaux. Une histoire d’enfants des Lebensborn inspirée du vécu et de la quête identitaire de deux enfants nés dans un Lebensborn nazi et accueillis en Meuse en 1946.

La lecture sera suivie d’un débat avec les acteurs/actrices, les auteurs/autrices et des membres de l’association Pour la Mémoire des Enfants des Lebensborn.Adultes

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 20:30:00

fin : 2024-04-19 22:30:00

