Les petits carnets Médiathèque – Centre Culturel Lespinasse, jeudi 18 avril 2024.

Les petits carnets Atelier créatif – initiation à la reliure en charnière piano Jeudi 18 avril, 14h00 Médiathèque – Centre Culturel 6 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-18T14:00:00+02:00 – 2024-04-18T15:00:00+02:00

Fin : 2024-04-18T14:00:00+02:00 – 2024-04-18T15:00:00+02:00

On aime les livres aux Archives, et on aime aussi beaucoup vous apprendre à fabriquer vos carnets. Venez découvrir une reliure spéciale, simple et accessible aux plus jeunes : la charnière piano ! Patience, minutie et précision seront de rigueur pour un résultat tout en originalité. Nos jeunes participants repartiront avec leurs carnets et, en vrais experts de cette technique, pourront la faire, la refaire, inventer des variantes, l’adapter à leurs goûts et la transmettre à leur tour.

Médiathèque – Centre Culturel Allée Paul Riquet – 31150 LESPINASSE Lespinasse 31150 Haute-Garonne Occitanie 05 34 27 08 99