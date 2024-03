Les petites escapades de Charles Ingrandes, vendredi 19 avril 2024.

Vendredi

Charles Guilloteau, jeune retraité, vous emmène à la découverte de Sa Brenne. celle des chemins et sentiers, celles des monuments grands et petits du terroir. En suivant les pas de notre guide, nous découvrirons des paysages typiques et authentiques, une Brenne aux multiples facettes.

Anecdotes, savoir-faire, traditions culinaires, histoires locales seront au rendez-vous… 88 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 14:30:00

fin : 2024-04-19 18:30:00

Place de l’église

Ingrandes 36300 Indre Centre-Val de Loire tourisme@parc-naturel-brenne.fr

