LES PARCOURS DU COEUR Centre Saint Michel de Volkrange Thionville, dimanche 21 avril 2024.

Dimanche

Participez à la plus grande opération de prévention santé en France avec pour objectif de promouvoir une bonne hygiène de vie afin de faire reculer les maladies cardiovasculaires !

En forêt de Volkrange, Konacker et Marspich, départ et arrivée au Centre St Michel de Volkrange / Parc du Château. Circuits de 3,7 et 12 km (au rythme de chacun).Tout public

