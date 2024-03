LES PARCOURS DU COEUR Crédit Mutuel Sarreguemines, dimanche 21 avril 2024.

Dimanche

Parcours Sport / Santé un programme à l’écoute de vos besoins et conçu pour vous ! Évaluation et réadaptation par l’activité physique adaptée dans une objective santé et forme.

Parcours Marche :

– Parcours urbain de 6 km (dernier départ 11h30).

– Parcours urbain entre Blies et Sarre de 13 km (dernier départ 11h).

– Parcours de 21 km (dernier départ 10h).

Parcours Santé / Mieux-Être rencontrez une diététicienne, kinésithérapeute, psychologue, sophrologue, éducateurs sportifs, équipes de programme « Je t’aime mon Coeur » et du dispositif « Prescri’Mouv », encadrants du club coeur et santé … Dépistage diabète, hypertension, évaluation forme physique.

Sensibilisation aux gestes qui sauvent massage cardiaque et défibrillateur.

Initiation tir à l’arbalète & arts du cirque.

Buvette et restauration rapide.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 08:00:00

fin : 2024-04-21 14:00:00

Crédit Mutuel 150 rue du Maréchal Foch

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est meyer.patrick3@wanadoo.fr

